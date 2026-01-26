رجانہ:بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کیخلاف کارروائیاں
ہیلمٹ صرف ساتھ رکھنے کے لیے نہیں پہننے کے لئے ہے :ٹریفک پو لیس
رجانہ (روزنامہ دنیا)ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف آگاہی اور قانونی کارروائی کا سلسلہ جاری ہے ۔ دورانِ چیکنگ متعدد موٹر سائیکل سوار بغیر ہیلمٹ سفر کرتے پائے گئے جن کے خلاف ٹریفک قوانین کے تحت چالان کیے گئے ۔بدقسمتی سے کئی موٹر سائیکل سواروں کے پاس ہیلمٹ موجود ہونے کے باوجود وہ اسے سر پر پہننے کے بجائے موٹر سائیکل کے سیف گارڈ یا ہینڈل پر لٹکائے ہوئے تھے ، جو نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ اپنی جان کو بھی شدید خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔
ٹریفک پولیس نے واضح کیا ہے کہ ہیلمٹ صرف ساتھ رکھنے کیلئے نہیں بلکہ سر کی حفاظت کیلئے پہننا لازمی ہے ۔اس کے علاوہ، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر فلیشنگ لائٹس کا استعمال مکمل طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہے کیونکہ غیر قانونی فلیشنگ لائٹس دیگر ڈرائیورز کیلئے خطرہ اور حادثات کا باعث بنتی ہیں۔ٹریفک پولیس نے کہا کہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی اور شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین پر عمل کرتے ہوئے محفوظ سفر کو یقینی بنائیں۔