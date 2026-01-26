صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رجانہ روڈ پر بس کی ٹکر، ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی

  • فیصل آباد
رجانہ روڈ پر بس کی ٹکر، ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی

چیچہ وطنی محلہ سلام پورہ کا رہائشی منیر احمد موقع پر ہی دم توڑ گیا،ڈرائیور فرار

کمالیہ (نمائندہ دنیا )رجانہ روڈ پر فیصل آباد سے ملتان جانے والی تیز رفتار مسافر بس نے موٹر سائیکل سوار کو پیچھے سے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔واقعے کے مطابق چیچہ وطنی محلہ سلام پورہ کا رہائشی منیر احمد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ 35 سالہ عبالستار شدید زخمی ہو گیا۔واقعے کی اطلاع پر ریسکیو اہلکار فوری طور پر موقع پر پہنچے اور زخمی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ بس کا ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ