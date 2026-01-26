رجانہ روڈ پر بس کی ٹکر، ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی
چیچہ وطنی محلہ سلام پورہ کا رہائشی منیر احمد موقع پر ہی دم توڑ گیا،ڈرائیور فرار
کمالیہ (نمائندہ دنیا )رجانہ روڈ پر فیصل آباد سے ملتان جانے والی تیز رفتار مسافر بس نے موٹر سائیکل سوار کو پیچھے سے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔واقعے کے مطابق چیچہ وطنی محلہ سلام پورہ کا رہائشی منیر احمد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ 35 سالہ عبالستار شدید زخمی ہو گیا۔واقعے کی اطلاع پر ریسکیو اہلکار فوری طور پر موقع پر پہنچے اور زخمی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ بس کا ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔