نجی سکول اینڈ کالج میں سالانہ تقریبِ تقسیمِ انعامات
تاندلیانوالہ میں دی رفاہ سکول سسٹم اینڈ کمپیوٹر کالج کے زیرِ اہتمام ایک نجی ہال میں سالانہ تقریبِ تقسیمِ انعامات نہایت پروقار، پُرجوش اور خوشگوار ماحول میں منعقد ہوئی، جس میں معززینِ علاقہ، ممتاز ماہرینِ تعلیم، صحافی برادری، والدین اور طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔