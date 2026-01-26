چنیوٹ:رکشہ ڈرائیورز کیلئے لائسنس حاصل کرنا مزید آسان
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر رکشہ ڈرائیورز کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے عمل کو مزید آسان بنا دیا گیا ہے۔
سپیشل مہم کے تحت رکشہ ڈرائیورز کے لیے الگ کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے ۔ڈی ایس پی ٹریفک خرم شہزاد کی زیر نگرانی، سپیشل مہم کے دوران نئے ڈرائیونگ لائسنس تیار کیے جا رہے ہیں جبکہ سابقہ لرنر لائسنس کو رینیو کروا کر بھی شہریوں کے لائسنس بنائے جا رہے ہیں۔ اتوار کا دن خصوصی طور پر رکشہ ڈرائیورز کے لیے مختص کیا گیا ہے تاکہ وہ آسانی سے اپنا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکیں۔