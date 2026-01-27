صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونین کونسل 168 سدھار میں نکاسی آب کا سنگین بحران

  • فیصل آباد
یونین کونسل 168 سدھار میں نکاسی آب کا سنگین بحران

فیصل آباد (نمائندہ دنیا )یونین کونسل 168 سدھار، بالخصوص جھنگ روڈ سے چک نمبر 68 کے گرد و نواح میں نکاسی آب کی بدترین صورتحال عوام کے لیے شدید اذیت اور مستقل مسئلہ بن چکی ہے ۔

علاقہ مکینوں کے مطابق سکسٹی سیون جے بی سردار میں پانی کی نکاسی کا مسئلہ گزشتہ ایک دہائی سے چلا آ رہا ہے ، تاہم آج تک منتخب نمائندوں کی جانب سے اس سنگین عوامی مسئلے کے حل کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے ۔بارش یا روزمرہ استعمال کا پانی گلیوں اور سڑکوں پر جمع رہتا ہے ، جس کے باعث کیچڑ، تعفن، مچھروں کی بھرمار اور مختلف بیماریوں کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ۔ جمع شدہ گندا پانی نہ صرف آمدورفت میں رکاوٹ بنتا ہے بلکہ بزرگوں، بچوں اور خواتین کے لیے گھروں سے نکلنا بھی مشکل ہو چکا ہے ۔مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ علاقے کی نالیاں طویل عرصے سے بند پڑی ہیں، صفائی کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں، جبکہ کئی مقامات پر نکاسی آب کے لیے ضروری کھالیں تاحال تعمیر ہی نہیں کی گئیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ مسائل میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور صورتحال دن بدن سنگین رخ اختیار کرتی جا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گلبرگ:آتشزدگی پر سنگین خامیاں سامنے آگئیں

ریلویز ہیڈکوارٹرز میں بزنس فسیلی ٹیشن سینٹر کا باضابطہ افتتاح

بسنت :شہر میں48لاکھ موٹر سائیکل سیفٹی راڈز لگیں گے

5ہزار کلو سے زائد ناقص گوشت اور باسی اشیا تلف

پنجاب پولیس ـ:6 اسسٹنٹس کی آفس سپرنٹنڈنٹ کے عہدے پر ترقی

جنرل ہسپتال :ڈیوٹی میں غفلت پر چھ نرسیں تبدیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس