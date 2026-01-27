یونین کونسل 168 سدھار میں نکاسی آب کا سنگین بحران
فیصل آباد (نمائندہ دنیا )یونین کونسل 168 سدھار، بالخصوص جھنگ روڈ سے چک نمبر 68 کے گرد و نواح میں نکاسی آب کی بدترین صورتحال عوام کے لیے شدید اذیت اور مستقل مسئلہ بن چکی ہے ۔
علاقہ مکینوں کے مطابق سکسٹی سیون جے بی سردار میں پانی کی نکاسی کا مسئلہ گزشتہ ایک دہائی سے چلا آ رہا ہے ، تاہم آج تک منتخب نمائندوں کی جانب سے اس سنگین عوامی مسئلے کے حل کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے ۔بارش یا روزمرہ استعمال کا پانی گلیوں اور سڑکوں پر جمع رہتا ہے ، جس کے باعث کیچڑ، تعفن، مچھروں کی بھرمار اور مختلف بیماریوں کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ۔ جمع شدہ گندا پانی نہ صرف آمدورفت میں رکاوٹ بنتا ہے بلکہ بزرگوں، بچوں اور خواتین کے لیے گھروں سے نکلنا بھی مشکل ہو چکا ہے ۔مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ علاقے کی نالیاں طویل عرصے سے بند پڑی ہیں، صفائی کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں، جبکہ کئی مقامات پر نکاسی آب کے لیے ضروری کھالیں تاحال تعمیر ہی نہیں کی گئیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ مسائل میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور صورتحال دن بدن سنگین رخ اختیار کرتی جا رہی ہے ۔