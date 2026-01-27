پتنگ فروشوں اور پتنگ بازی کرنے والوں کیخلاف کریک ڈائون
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)تھانہ ٹھیکریوالا اور تھانہ ائیرپورٹ کے گردونواح میں پتنگ فروشوں اور پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن،متعدد گرفتار،پتنگیں برآمد کر لیں ۔
آر پی او،سی پی او کی ہدایات پر تھانہ ٹھیکریوالا اور تھانہ ائیرپورٹ پولیس کا چک 74 ج ب،چک 275 ج ب چک 66 ج ب دھاندرہ،چک 67 سدھار اور گردونواح کے مختلف چکوک میں پتنگ بازی کرنے اور پتنگیں فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کرتے ہوئے متعدد افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے پتنگیں برآمد کیں۔۳