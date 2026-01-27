صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
جھنگ:ڈپٹی کمشنر کا اجلاس، جاری منصوبوں،کارکردگی کا جائزہ

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی زیر صدارت ضلعی محکموں کے افسران کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں محکمانہ کارکردگی اور جاری منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

اجلاس میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی گزشتہ روز کی کارکردگی پر غور کیا گیا اور اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے بیوٹیفکیشن اسکیموں پر کام کی پیشرفت سنی، واسا کی جانب سے جاری ترقیاتی اسکیموں اور ڈیسلٹنگ کے کام پر بریفنگ لی، جبکہ پلس پراجیکٹ اور میونسپل کمیٹی جھنگ کی جانب سے شہر میں جاری منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ بھی لیا۔بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے واسا کی جانب سے قائم پائپ بنانے والی فیکٹری کا دورہ کیا، جہاں جاری کام اور تیار شدہ پائپس کی کوالٹی کا جائزہ لیا اور متعلقہ افسران سے بریفنگ حاصل کی۔ انہوں نے کام کی رفتار مزید تیز کرنے اور معیار پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہ کرنے کی ہدایات جاری کیں۔ڈپٹی کمشنر نے ایم ڈی واسا کو ہدایت کی کہ تیار شدہ پائپس کی کوالٹی روزانہ کی بنیاد پر چیک کی جائے ۔

 

