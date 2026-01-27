ٹو بہ : طلبہ و طالبات کو سول ڈیفنس کی عملی تربیت
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )محکمہ سول ڈیفنس کی جانب سے طلبہ و طالبات کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کی عملی تربیت فراہم کرنے کے سلسلے میں ضلع میں سرگرمیاں جاری ہیں۔
سول ڈیفنس آفیسر محمود حسین گل کی زیر نگرانی گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 2 میں طالبات کے لیے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں انہیں بیسک لائف سپورٹ، ہنگامی انخلا، فائر فائٹنگ اور سول ڈیفنس ریسکیو کور میں والنٹیئر کے طور طریقے کی تربیت دی گئی۔ محمود گل نے کہا کہ تربیت کا مقصد طالبات میں خود اعتمادی پیدا کرنا اور ناگہانی صورتحال میں فوری اور درست ردعمل کی صلاحیت کو فروغ دینا ہے ۔