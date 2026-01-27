صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر:شدید لوڈشیڈنگ، صنعتیں بند، مزدور بے روزگار

  • فیصل آباد
چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر شہر اور اس کے گرد و نواح میں بدترین لوڈشیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے ، جس کے باعث ہر گھنٹے بعد بجلی بند کی جا رہی ہے ۔

 شدید لوڈشیڈنگ کے نتیجے میں صنعتی یونٹس بند ہونا شروع ہو گئے ہیں، کارخانے خاموش اور مزدور بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں۔تاجر برادری کا کہنا ہے کہ بجلی کی عدم دستیابی کے باعث کاروباری سرگرمیاں مفلوج ہو چکی ہیں اور روزانہ لاکھوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے ۔ دوسری جانب گھریلو صارفین بھی شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں، جبکہ سردی کی شدت کے دوران بجلی کی بندش نے عوامی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے ۔شہریوں نے حکمرانوں کی کارکردگی پر شدید تنقید کرتے ہوئے سوال اٹھایا ہے کہ اقتدار میں آنے سے قبل بجلی کی بہتری، صنعتوں کے فروغ اور روزگار کی فراہمی کے جو دعوے کیے گئے تھے وہ کہاں گئے ؟عوام کا کہنا ہے کہ اگر بجلی کی موجودہ صورتحال برقرار رہی تو نہ صرف معیشت کو مزید نقصان پہنچے گا بلکہ بے روزگاری اور غربت میں خطرناک حد تک اضافہ ہو جائے گا۔شہریوں اور تاجر برادری نے مطالبہ کیا ہے کہ لوڈشیڈنگ کا فوری خاتمہ کیا جائے اور صنعتی علاقوں کو بلا تعطل بجلی فراہم کی جائے تاکہ کاروباری سرگرمیاں بحال ہوں اور روزگار کا پہیہ دوبارہ چل سکے ۔

 

