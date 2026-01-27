صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غلہ منڈی کی سڑکیں طویل عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار : امجد اسلام امجد

  • فیصل آباد
غلہ منڈی کی سڑکیں طویل عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار : امجد اسلام امجد

کمالیہ (نمائندہ دنیا ) صدر غلہ منڈی میاں امجد اسلام امجد نے کہا ہے کہ غلہ منڈی کی سڑکیں طویل عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں،

 جس کے باعث بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے اور شدید کیچڑ پیدا ہو جاتی ہے ۔ ان حالات میں نہ صرف غلہ منڈی کے آڑھتیوں بلکہ اجناس لے کر آنے والے کاشتکاروں کو بھی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ انہوں نے متعلقہ محکموں، مارکیٹ کمیٹی اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ غلہ منڈی کی سڑکوں کی از سر نو تعمیر اور نکاسی آب کے نظام کو فوری طور پر بہتر بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گلبرگ:آتشزدگی پر سنگین خامیاں سامنے آگئیں

ریلویز ہیڈکوارٹرز میں بزنس فسیلی ٹیشن سینٹر کا باضابطہ افتتاح

بسنت :شہر میں48لاکھ موٹر سائیکل سیفٹی راڈز لگیں گے

5ہزار کلو سے زائد ناقص گوشت اور باسی اشیا تلف

پنجاب پولیس ـ:6 اسسٹنٹس کی آفس سپرنٹنڈنٹ کے عہدے پر ترقی

جنرل ہسپتال :ڈیوٹی میں غفلت پر چھ نرسیں تبدیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس