غلہ منڈی کی سڑکیں طویل عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار : امجد اسلام امجد
کمالیہ (نمائندہ دنیا ) صدر غلہ منڈی میاں امجد اسلام امجد نے کہا ہے کہ غلہ منڈی کی سڑکیں طویل عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں،
جس کے باعث بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے اور شدید کیچڑ پیدا ہو جاتی ہے ۔ ان حالات میں نہ صرف غلہ منڈی کے آڑھتیوں بلکہ اجناس لے کر آنے والے کاشتکاروں کو بھی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ انہوں نے متعلقہ محکموں، مارکیٹ کمیٹی اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ غلہ منڈی کی سڑکوں کی از سر نو تعمیر اور نکاسی آب کے نظام کو فوری طور پر بہتر بنایا جائے ۔