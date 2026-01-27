صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹو بہ ٹیک سنگھ:شہر میں بھاری ٹریفک کے داخلے پر پابندی

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے تحصیل کمالیہ کے شہری حدود میں بھاری ٹریفک کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے ۔

نوٹیفکیشن کے مطابق ٹریلرز، ٹرک ، بسیں، کوچز اور کوسٹرز صبح 7 بجے سے رات 9 بجے تک شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ پابندی جنرل بس اسٹینڈ چیچہ وطنی روڈ سے بائی پاس رجانہ روڈ تک نافذ العمل ہوگی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد شہر میں ٹریفک کے مسائل پر قابو پانا، حادثات کی شرح کم کرنا اور شہریوں کو محفوظ سفری سہولیات فراہم کرنا ہے ۔

 

