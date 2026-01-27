فاریسٹ پارک میں سہولیات کے لیے فنڈز میں اضافہ درکار
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )مارننگ فٹنس کلب کے سرپرست حاجی رزاق احمد ضیاء، کوچ محمد فاروق چودھری، میاں مظہر حسین، حاجی مقصود انجم اور دیگر عہدیداران نے فاریسٹ پارک میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے فنڈز میں فوری اضافہ کا مطالبہ کیا ہے ۔
صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فاریسٹ پارک ضلع کا سب سے بڑا اور اہم تفریحی مقام ہے جہاں روزانہ بڑی تعداد میں شہری، خصوصاً فیملیز سیر و تفریح کے لیے آتی ہیں، مگر بدقسمتی سے پارک میں بنیادی سہولیات کا شدید فقدان ہے ۔ حکومت کی جانب سے منظور شدہ 50 لاکھ روپے کے فنڈز پارک کی ضروریات کے مقابلے میں ناکافی ہیں۔عہدیداران نے کہا کہ پارک میں نوجوانوں اور صحت کے شوقین افراد کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ جم کی تعمیر، واک ٹریکس کی مرمت، بیٹھنے کے لیے مناسب بینچز، صاف ستھرے واش رومز، پینے کے صاف پانی، روشنی کے بہتر انتظام اور بچوں کے کھیل کے محفوظ جھولوں کی اشد ضرورت ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کم از کم 5 کروڑ روپے کے فنڈز فوری طور پر جاری کیے جائیں۔تاکہ پارک کو ایک ماڈل تفریحی مقام میں تبدیل کیا جا سکے ۔