صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ: موٹرسائیکل حادثے میں 70 سالہ بزرگ خاتون جاں بحق

  • فیصل آباد
جھنگ: موٹرسائیکل حادثے میں 70 سالہ بزرگ خاتون جاں بحق

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )جھنگ ٹوبہ روڈ پر موٹرسائیکل کے ویل میں چادر پھنسنے کے باعث ایک بزرگ خاتون جاں بحق ہوگئیں۔

جھنگ ٹوبہ روڈ کے موضع باغ میں ہائی سکول کے قریب 70 سالہ مائی افصال موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کام کی غرض سے جا رہی تھیں کہ اچانک ان کی موٹر سائیکل میں چادر پھنس گئی۔ نتیجتاً بزرگ خاتون موٹر سائیکل سے گر گئیں اور شدید زخمی ہو کر موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئیں۔ریسکیو 1122 کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر نعش کو ہسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی، تاہم لواحقین نے اسے اپنے گھر منتقل کرنے سے منع نہ کیا اور نعش لے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ڈی جی خان ـ:گرین پاکستان کے تحت نہر کنارے شجر کاری منصوبے کا افتتاح

انسداد ڈینگی کے تدارک کیلئے سرویلنس سخت کرنے کا حکم

بی زیڈ یو:ملازم کا ساتھیوں پر6تولہ سونا چوری کرنیکا الزام

وہاڑی:پٹرولنگ پولیس نے مفرور ملزم گرفتار کر لیا

بغیر اجازت اونٹوں کا دنگل متعدد افراد کیخلاف مقدمات درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس