جھنگ: موٹرسائیکل حادثے میں 70 سالہ بزرگ خاتون جاں بحق
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )جھنگ ٹوبہ روڈ پر موٹرسائیکل کے ویل میں چادر پھنسنے کے باعث ایک بزرگ خاتون جاں بحق ہوگئیں۔
جھنگ ٹوبہ روڈ کے موضع باغ میں ہائی سکول کے قریب 70 سالہ مائی افصال موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کام کی غرض سے جا رہی تھیں کہ اچانک ان کی موٹر سائیکل میں چادر پھنس گئی۔ نتیجتاً بزرگ خاتون موٹر سائیکل سے گر گئیں اور شدید زخمی ہو کر موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئیں۔ریسکیو 1122 کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر نعش کو ہسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی، تاہم لواحقین نے اسے اپنے گھر منتقل کرنے سے منع نہ کیا اور نعش لے گئے ۔