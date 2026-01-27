بھوانہ:ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر صہیب شبیر کا تبادلہ، چارج چھوڑ دیا
بھوانہ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسربھوانہ ڈاکٹر صہیب شبیر نے آج باقاعدہ طور پر اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیا۔
ڈاکٹر صہیب شبیر نے دو سال سے زائد عرصہ تحصیل بھوانہ میں صحت عامہ کے شعبے میں نمایاں اور مثالی خدمات انجام دیں۔ اس دوران انہوں نے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ٹی ایچ کیو ہسپتال بھوانہ کے فرائض بھی اضافی طور پر سرانجام دئیے ۔اپنے دورِ تعیناتی میں ڈاکٹر صہیب شبیر نے ای پی آئی، پولیو، ڈینگی، خسرہ، ایچ پی وی ویکسی نیشن مہمات، سیلابی ریلیف سرگرمیاں، مریم نواز ہیلتھ کلینک، کلینک آن ویلز اور صحت مراکز کی بحالی و بہتری جیسے اہم اقدامات میں فعال کردار ادا کیا۔