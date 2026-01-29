صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ پولیس میں انٹرویو مکمل، 12 امیدوار پیرا فورس کیلئے اہل

  • فیصل آباد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی چنیوٹ میں بھرتی کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عائشہ رضوان اور ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف سمیت دیگر کمیٹی ممبران نے اپلائی کرنے والے چنیوٹ پولیس کے جوانوں کے انٹرویوز کیے اور ان کی سروس کا ریکارڈ و دیگر امور کا جائزہ لیا۔

کمیٹی ممبران نے امیدواروں کا تفصیلی انٹرویو کیا اور میرٹ پر پورا اترنے والے 12 امیدواروں کو پیرا فورس میں ڈیوٹی کے لیے اہل قرار دیا۔ انہیں تحصیل بھوانہ اور لالیاں میں تعیناتی کی منظوری بھی دی گئی۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے کہا کہ کسی بھی شعبہ میں بہترین ڈیوٹی کرنے والے سرکاری ملازمین ضلعی انتظامیہ کا فخر ہیں اور ان کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی جائے گی۔

 

