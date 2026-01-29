صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقبول خان قتل کیس: ملزم شعیب کو عمر قید، پانچ لاکھ جرمانہ

  • فیصل آباد
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفر اقبال تارڑ نے مقبول خان قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے ملزم شعیب کو عمر قید اور پانچ لاکھ روپے بطور معاوضہ مقتول کے ورثاء کو ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سنایا۔

