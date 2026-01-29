کمشنر کا مقبول اتحاد روڈ پر فیکٹریز کے پانی چھوڑنے کا نوٹس
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے مقبول اتحاد روڈ کا دورہ کیا اور فیکٹریز کی طرف سے روڈ پر پانی چھوڑنے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے واسا، میونسپل کارپوریشن اور محکمہ تحفظ ماحول کو فوری فیکٹریز کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔
انہوں نے فیکٹری مالکان کو نوٹس دینے کے ساتھ پانی کی نکاسی کے مناسب انتظامات کرانے کی تاکید کی اور کہا کہ کسی کو روڈ انفراسٹرکچر خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کمشنر نے فیکٹریز کے پانی کے مسئلے کے حل ہونے تک روڈ کی مرمت و بحالی کا کام عارضی طور پر روکنے کی ہدایت بھی کی۔یاد رہے کہ کمشنر نے اتحاد روڈ پر میونسپل کارپوریشن کے زیر اہتمام جاری مرمت و بحالی کے کاموں کا جائزہ لینے کے دوران فیکٹریز کی طرف سے پانی چھوڑنے کا معاملہ دیکھا، جس پر انہوں نے برہمی کا اظہار کیا اور متعلقہ محکموں کو فوری ایکشن کی تاکید کی۔