  • فیصل آباد
میونسپل کارپوریشن ملازمین کی ترقی کے احکامات جاری

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر ڈویژنل انتظامیہ میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم ہے ۔

کمشنر/ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت محکمانہ پروموشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ملازمین کی اے سی آرز، محکمانہ ریکارڈ، قواعد و ضوابط اور دیگر شرائط مکمل ہونے پر ترقی کے احکامات جاری کیے گئے ۔اجلاس میں ایک ہیڈ کلرک کو بطور سپرنٹنڈنٹ، دو سینئر کلرک کو بطور ہیڈ کلرک، بارہ سینئر کلرک کو بطور ہیڈ کلرک اور اکیس جونیئر کلرک کو بطور سینئر کلرک ترقی دی گئی۔ کمشنر/ایڈمنسٹریٹر نے کہا کہ میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کے ترقیاتی کیسز ترجیحی بنیادوں پر نمٹائے جا رہے ہیں اور ملازمین سے کہا کہ وہ اپنے محکمانہ فرائض مزید لگن کے ساتھ انجام دیں۔ترقی ملنے والے ملازمین نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کمشنر/ایڈمنسٹریٹر کا شکریہ ادا کیا۔ 

 

