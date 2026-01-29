ایف ڈی اے کی کارروائی ، گلستان کالونی میں تجاوزات مسمار
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی ہدایات پر ایف ڈی اے کے زیر کنٹرول رہائشی کالونیوں اور کمرشل مارکیٹس میں تجاوزات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی گئی ہے ۔
اس سلسلے میں ایف ڈی اے کی اینٹی انکروچمنٹ ٹیم نے آپریشن کرتے ہوئے بھاری مشینری کے ذریعے اکبر چوک گلستان کالونی سے متعدد پختہ تجاوزات کو مسمار کر دیا اور حدود سے تجاوز کرنے والے پانچ دکانداروں کے خلاف چالان سپیشل جوڈیشیل مجسٹریٹ کی عدالت میں بھجوا دئیے ۔اس سلسلے میں بعض دکانداروں کو حدود سے تجاوز کرنے پر نوٹس بھی جاری کیے گئے ، تاہم عدم تعمیل کے باعث ٹیم نے ٹریکٹر اور دیگر مشینری کے ذریعے ناجائز تعمیرات، تھڑے ، ریمپ، کاؤنٹرز اور دیگر غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر کے سامان قبضے میں لے لیا۔