سابقہ رنجش ،قینچی کے وار کر کے شہری کو لہو لہان کر دیا

  • فیصل آباد
پرویز نے عثمان پر تشدد کیا ،دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بنا پر قینچی کے وار کر کے شہری کو لہو لہان کردیا گیا۔تھانہ جھنگ بازار میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے مظفر حسین نے پولیس کو بتایا کہ ملزم پرویز نے سابقہ رنجش کی بنا پر عثمان کو قابو کر لیا اور تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ اس کی گردن پر تیز دھار کھینچی سے وار کرتے ہوئے اسے لہو لہان کر دیا اور دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

 

