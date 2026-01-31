صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ ہسپتال میں بائیو میڈیکل آلات کا معائنہ

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جڑانوالہ ڈاکٹر جعفر حسین نے بائیو میڈیکل انجینئر کے ہمراہ ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا تفصیلی دورہ کیا۔

دورے کے دوران ایمرجنسی، آپریشن تھیٹر، لیبارٹری، وارڈز اور دیگر اہم شعبوں میں نصب تمام بائیو میڈیکل آلات کی فنکشنالٹی اور ورکنگ کنڈیشن کا جائزہ لیا گیا۔ڈاکٹر جعفر حسین نے کہا کہ ہسپتال میں موجود تمام طبی مشینری کو مکمل طور پر فعال رکھنا اولین ترجیح ہے اور کسی بھی خرابی کی فوری نشاندہی اور مرمت کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ 

 

