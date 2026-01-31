سامان کی رقم کا تقاضا کرنے پر شہری کو سنگین دھمکیاں
ملز موں نے لکڑی کا سامان خریدا اور رقم بعد میں ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خریدے گئے سامان کی رقم کا تقاضا کرنے پر شہری کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جانے لگیں۔تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے میں حسین نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر اس سے لکڑی کا سامان خریدا اور رقم بعد میں ادا کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ جبکہ بعد ازاں رقم مانگنے پر ملزم کی جانب سے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے ہراساں اور پریشان کیا جانے لگا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کردی ہے ۔