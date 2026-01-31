صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھانہ ایئرپورٹ پولیس کی منشیات فروشوں کیخلاف کارروائیاں،2گرفتار

  • فیصل آباد
تھانہ ایئرپورٹ پولیس کی منشیات فروشوں کیخلاف کارروائیاں،2گرفتار

پینسرہ (نمائندہ دنیا )تھانہ ایئرپورٹ پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران دو کارروائیاں کرتے ہوئے۔۔۔

دو ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔سب انسپکٹر مزمل عباس نے ملزم محمد ندیم ولد محمد سلیم، سکنہ بسم اللہ چوک باؤ والا کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے 1410 گرام چرس برآمد ہوئی۔دوسری کارروائی میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر مظہر اقبال نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم شہزاد عرف لاہوری کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے 1160 گرام ہیروئن برآمد کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کچی آبادیوں کی الاٹمنٹ میں گھپلے مالکانہ حقوق ٹھپ

تعمیراتی کام میں حادثہ پر متعلقہ محکمہ کا سربراہ ذمہ دار حفاظتی انتظامات پر سمجھوتہ نہ کرنے کا حکم

ڈی سی کی زیر صدارت کنسٹرکشن سائٹس پر سیفٹی یقینی بنانے پراجلاس

نئے ڈپٹی کمشنر کا نماز فجر کے بعد بغیر اطلاع شہر کا دورہ

محمد وسیم کا تبادلہ،ڈائریکٹر وائلڈ لائف تعینات،الوداعی تقریب

کلور شریف میں پولیو فری پاکستان آگاہی سیمینار، والدین سے تعاون کی اپیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن