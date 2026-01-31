منشیات فروشوں کی گرفتاری ، آرپی او ڈی پی او اور پو لیس ٹیم کو خراج تحسین
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نوازکے ویثرن منشیات فری پنجاب کے تحت چنیوٹ میں آئیس ڈیلروں منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن اور متعدد منشیات فروشوں کی گرفتاری پر۔۔۔
آر پی او فیصل آباد ڈویژن سہیل سکھیرا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر نوید عاطف انکی تمام ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور جو منشیات فروش خصوصاً آئس ڈیلرز فرار ہیں انکی بھی جلد از جلد گرفتاری کا مطالبہ ہے ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ ن چنیوٹ کے سٹی صدر و سماجی رہنما چوہدری محبوب عالم بھولا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔