کھلے مین ہولز کو ترجیحی بنیادوں پر کور کرنے کا فیصلہ
انسدادِ پولیو مہم پر مامور ٹیمیں گلی محلوں میں کھلے مین ہولز کی تصاویر بنائینگی
فیصل آباد (نیوز رپورٹر)ضلعی انتظامیہ نے ضلع بھر میں کھلے مین ہولز کو ترجیحی بنیادوں پر کور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔ اس ضمن میں انسدادِ پولیو مہم پر مامور تقریباً پانچ ہزار ٹیمیں دورانِ مہم گلی محلوں کی سطح پر کھلے مین ہولز کی تصاویر لے کر اسی روز فالو اپ اجلاس میں اپ ڈیٹ فراہم کریں گی۔علاوہ ازیں یونین کونسلوں کے سیکرٹریز اپنی اپنی حدود میں کھلے مین ہولز کی نشاندہی اور فوری طور پر انہیں کور کرانے کے لیے ہنگامی مہم کا حصہ ہوں گے ۔ شہریوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ کھلے مین ہولز کی تصاویر جی پی ایس لوکیشن کے ساتھ واٹس ایپ نمبرز 0340-1145883 اور 0309-0669362 پر ارسال کریں۔
جس پر واسا اور میونسپل کمیٹیوں کی ٹیمیں فوری رسپانس دیتے ہوئے مین ہول کور کریں گی۔ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے ایک ہنگامی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے افسران کو دو ٹوک پیغام دیا کہ شہریوں کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور اس معاملے پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ محلوں کی سطح پر رضاکارانہ نگرانی (کمیونٹی واچ) کے نظام کو فعال بنایا جائے ، علما کرام اور اساتذہ حفاظتی آگاہی پھیلانے میں کردار ادا کریں۔