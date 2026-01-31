صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’فوگ گن مشین بمعہ ضروری سامان‘‘ خریداری کی منظوری

  • فیصل آباد
’’فوگ گن مشین بمعہ ضروری سامان‘‘ خریداری کی منظوری

مشین کے استعمال سے سڑکوں کی تعمیر کے دوران دھول میں نمایاں کمی آئیگی

فیصل آباد (نیوز رپورٹر)ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی نے تحصیل گوجرہ، ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی (پیرا) اسٹیشن کے قیام اور سموگ و مٹی کی دھول کی روک تھام کیلئے میونسپل کارپوریشن کے زیر اہتمام ‘‘فوگ گن مشین بمعہ ضروری سامان’’ کی خریداری کی منظوری دے دی۔ اجلاس کی صدارت کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے کی۔

اجلاس میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن تنویر مرتضیٰ، ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ آصف چوہان، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن ملک مرتضیٰ سمیت دیگر افسروں نے شرکت کی۔اجلاس کو بتایا گیا کہ فوگ گن مشین کے استعمال سے سڑکوں کی تعمیر کے دوران دھول میں نمایاں کمی آئے گی جبکہ ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر ہونے سے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔

 

