جھنگ :غیر قانونی بل بورڈز اور سائن بورڈز کیخلاف کارروائی
اڈہ گھیل پور، اڈا ٹاٹری اور دیگر علاقوں میں سائن بورڈز اور بل بورڈز ہٹا دئیے
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )چیف آفیسر ضلع کونسل جھنگ مہر محمد اکرم بھروانہ کی ہدایات پر تحصیل احمد پور سیال سمیت ضلع بھر میں غیر قانونی بل بورڈز اور سائن بورڈز کے خلاف کارروائی جاری ہے ۔اس سلسلے میں اڈہ گھیل پور، اڈا ٹاٹری اور دیگر علاقوں میں غیر مجاز سائن بورڈز اور بل بورڈز ہٹا دئیے گئے ۔چیف آفیسر نے کہا کہ غیر قانونی سائن بورڈز شہریوں کے لیے مشکلات اور ٹریفک میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، اس لیے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بلا امتیاز کارروائی جاری ہے ۔ دکانداروں اور کاروباری حضرات کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ متعلقہ قوانین کے مطابق اجازت حاصل کر کے سائن بورڈز لگائیں، بصورت دیگر قانونی کارروائی کی جائے گی۔