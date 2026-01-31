صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ :غیر قانونی بل بورڈز اور سائن بورڈز کیخلاف کارروائی

  • فیصل آباد
جھنگ :غیر قانونی بل بورڈز اور سائن بورڈز کیخلاف کارروائی

اڈہ گھیل پور، اڈا ٹاٹری اور دیگر علاقوں میں سائن بورڈز اور بل بورڈز ہٹا دئیے

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )چیف آفیسر ضلع کونسل جھنگ مہر محمد اکرم بھروانہ کی ہدایات پر تحصیل احمد پور سیال سمیت ضلع بھر میں غیر قانونی بل بورڈز اور سائن بورڈز کے خلاف کارروائی جاری ہے ۔اس سلسلے میں اڈہ گھیل پور، اڈا ٹاٹری اور دیگر علاقوں میں غیر مجاز سائن بورڈز اور بل بورڈز ہٹا دئیے گئے ۔چیف آفیسر نے کہا کہ غیر قانونی سائن بورڈز شہریوں کے لیے مشکلات اور ٹریفک میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، اس لیے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بلا امتیاز کارروائی جاری ہے ۔ دکانداروں اور کاروباری حضرات کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ متعلقہ قوانین کے مطابق اجازت حاصل کر کے سائن بورڈز لگائیں، بصورت دیگر قانونی کارروائی کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکنگ کمپنی کا انتظامی ڈھانچہ اڑھائی سال سے غیر فعال

ترقیاتی منصوبے، گہری کھدائیاں، حفاظتی انتظامات نظرانداز

عمران زیدی ایم ایس سروسز ہسپتال تعینات

یوای ٹی :سمسٹر بریک کی تعطیلات میں توسیع

دھاتی تار استعمال ہونے پر بجلی بند ہونے کاخدشہ

سرکاری سکولوں میں نان ٹیچنگ سٹاف کی شدید قلت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن