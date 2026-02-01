صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹھیکریوالا:پولیس کی کارروائی، 2 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار

  • فیصل آباد
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)تھانہ ساندل بار پولیس نے متعدد مقدمات کا ریکارڈ یافتہ 2 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا، ملزموں کے قبضہ سے 4 لاکھ روپے نقدی اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔

تفصیلات کیمطابق ایس پی اقبال ڈویژن سعید احمد کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ ساندل بار سب انسپکٹر وقاص ہندل نے ڈکیت گینگ کے خلاف موثر کاروائی کرتے ہوئے متعدد وارداتوں میں ملوث دو رکنی فہدو ڈکیت گینگ کے سرغنہ فہد عرف فہدو ڈکیت کو ساتھی علی حسن سمیت گرفتار کرلیا گرفتار ملزمان کے قبضہ سے پولیس نے 4 لاکھ روپے نقدی برآمد ہوئی ۔پولیس کیمطابق ملزم نے دوران تفتیش علاقہ بھر میں متعدد وارداتوں کا اعتراف کر لیا ہے ، مزید تفتیش جاری ہے۔

