ٹھیکریوالا:ڈیڑھ کلو چرس برآمد ریکارڈ یافتہ منشیات فروش گرفتار

  • فیصل آباد
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)تھانہ ٹھیکریوالا پولیس نے ڈیڑھ کلو چرس برآمد کر کے ریکارڈ یافتہ منشیات فروش کو گرفتار کرلیا۔

تفصیلات کیمطابق ایس ایچ او تھانہ ٹھیکریوالا سب انسپکٹر غازی حق نواز کی سربراہی میں اے ایس آئی ذوالفقار خان نے جھنگ روڈ سدھار بائی پاس چوک کے قریب دوران گشت و ناکہ بندی مشکوک افراد کی چیکنگ کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش نعیم شہزاد کے قبضہ سے 1500 گرام چرس برآمد کرلی ۔پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کرلیا ہے۔ منشیات فروشی میں ریکارڈ یافتہ ملزم کے خلاف مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔

