ادھار دی گئی رقم واپس مانگنے پر ملزموں کا شہری پر بہیمانہ تشدد

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ادھار دیئے گئے پیسے واپس مانگنے پر شہری کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ ٹھیکریوالہ کے علاقے میں عباس نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزموں نے اس کے بھائی سے پیسے ادھار لے رکھے تھے ،واپسی کا تقاضا کرنے پر ملزموں نے اس کے بھائی کو قابو کر لیا اور تشدد کے ساتھ چھریوں کے وار کر کے زخمی کردیا،ملزم سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے ، پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ہے۔

