ٹیکس چوری کی شکایات:بڑے کاروباری مرکز کی 2 برانچیں سیل
پی او ایس سسٹم میں سیل انٹری نہ کرنیکا انکشاف، 10 لاکھ تک جرمانہ متوقع
فیصل آباد(نیوز رپورٹر)ٹیکس چوری کی مبینہ شکایات پر ایف بی آر نے کارروائی کرتے ہوئے سمن آباد کے علاقہ میں واقع ایک بڑے کاروباری مرکز کی 2 برانچیں سیل کر دیں۔ایف بی آر حکام کے مطابق فیملی کلیکشن سینٹر پر پی او ایس (پوائنٹ آف سیل سسٹم) میں خرید و فروخت کی انٹری نہیں کی جا رہی تھی۔ عوامی اطلاعات موصول ہونے پر چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو کی ہدایت پر خفیہ چیکنگ کروائی گئی۔
ایف بی آر کے مطابق الزامات ثابت ہونے پر اسسٹنٹ کمشنر ان لینڈ ریونیو کی ٹیم نے کارروائی عمل میں لاتے ہوئے دونوں برانچوں کو سیل کر دیا۔حکام کا کہنا ہے کہ چیف کمشنر کی جانب سے تاجروں کو مختلف میٹنگز میں بلا کر پی او ایس سسٹم میں ہر سیل کی انٹری یقینی بنانے کی ہدایت کی جاتی ہے ، تاہم خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق سیل شدہ مرکز کو 10 لاکھ روپے تک جرمانہ کئے جانے کے امکانات ہیں۔