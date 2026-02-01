صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹو بہ میں چوری کی 7 وارداتیں شہری کروڑوں روپے سے محروم

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)شہر کے مختلف علاقوں میں چوروں کی نان سٹاپ کارروائیاں جاری ہیں، گزشتہ روز نامعلوم افراد نے۔۔۔

 علی الصبح سویٹس، گلاس ہاؤس، فارمیسی، ٹریڈرز اور پیزا شاپ سمیت متعدد کاروباری مراکز کو نشانہ بنایا جبکہ کینال روڈ پر واقع ایک سولر پلیٹس کی دکان میں بھی چوری کی بڑی واردات ہوئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق مجموعی طور پر 7 کاروباری اداروں کو وارداتوں کے دوران نقدی، قیمتی سامان اور دیگر اشیاء سمیت کروڑوں روپے مالیت کا نقصان ہوا ہے ۔مسلسل بڑھتی چوری کی وارداتوں پر تاجروں اور شہریوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ۔متاثرہ تاجروں اور شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کاروباری مراکز کی سکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔

