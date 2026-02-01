جھمرہ : سکولوں میں ڈیویلپمنٹ سکیم کا افتتاح
چک جھمرہ(نامہ نگار)تحصیل بھر کے سکولز کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کیلئے ڈیویلپمنٹ سکیم کا افتتاح کر دیا گیا۔۔۔
چک نمبر 161 ر۔ب نیپال کے گورنمنٹ پرائمری سکول میں منعقدہ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ایم پی اے آزاد علی تبسم، چیف آفیسر ایجوکیشن راؤ عبدالکریم تھے۔ تقریب سے خطاب میں آزاد علی تبسم نے کہا کہ تحصیل بھر کے سکولز کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے 13کروڑ کی سکیم کا افتتاح کر دیا، 39 سکولوں کی چاردیواری ،نئے کمرے ، طلبہ کیلئے واش روم بنائے جائیں گے۔