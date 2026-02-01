صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھمرہ : سکولوں میں ڈیویلپمنٹ سکیم کا افتتاح

  • فیصل آباد
چک جھمرہ(نامہ نگار)تحصیل بھر کے سکولز کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کیلئے ڈیویلپمنٹ سکیم کا افتتاح کر دیا گیا۔۔۔

چک نمبر 161 ر۔ب نیپال کے گورنمنٹ پرائمری سکول میں منعقدہ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ایم پی اے آزاد علی تبسم، چیف آفیسر ایجوکیشن راؤ عبدالکریم تھے۔ تقریب سے خطاب میں آزاد علی تبسم نے کہا کہ تحصیل بھر کے سکولز کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے 13کروڑ کی سکیم کا  افتتاح کر دیا، 39 سکولوں کی چاردیواری ،نئے کمرے ، طلبہ کیلئے واش روم بنائے جائیں گے۔

