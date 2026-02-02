صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خود کو روحانی شخصیات ظاہر کرتے شہری کو لوٹ لیا

  • فیصل آباد
نقدی اور موبائل فون ہتھیانے کے بعد آنکھیں بند کر کے چلنے کا بول کر فرار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نوسر بازوں نے خود کو روحانی شخصیات ظاہر کرتے ہوئے اس سے نقدی اور موبائل فون ہتھیالیا۔تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں وقار علی نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے خود کو روحانی شخصیات ظاہر کرتے ہوئے اسے روک لیا اور دھوکہ دہی سے اس سے نقدی اور موبائل فون ہتھیانے کے بعد آنکھیں بند کر کے چند قدم چلنے کا بول کر موقع سے فرار ہو گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔

