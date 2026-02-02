صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
گوجرہ:کار سوار ڈاکوؤں اور چوروں کی وارداتیں

گوجرہ (نمائندہ دنیا )گوجرہ کے مختلف علاقوں میں چوروں اور کار سوار ڈاکوؤں نے شہریوں کو مال و زر سے محروم کر دیا۔

 چک نمبر 254 جھنگ کا حبیب الرحمن فیصل آباد سے موٹر سائیکل پر اپنے گاؤں جا رہا تھا کہ چک نمبر 341 گ ب کے قریب تین مسلح ڈاکوؤں نے اسے گن پوائنٹ پر روک کر نقدی اور موبائل چھین لیا۔اسی طرح، محلہ حبیب پارک گوجرہ میں منظور حسین کے گھر کے تالے توڑ کر چوروں نے 50 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے دس تولے طلائی زیورات، موٹر سائیکل نمبر TSL4082 اور دیگر قیمتی اشیاء چوری کر کے فرار ہو گئے ۔ چک نمبر 351 ج ب اور چک نمبر 281 ج ب میں بھی چوروں نے گھروں اور دکانوں کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کے طلائی زیورات اور دیگر سامان چوری کر لیا۔پولیس نے نواں لاہور، سٹی اور صدر تھانوں میں الگ الگ مقدمات درج کر کے ڈاکوؤں اور چوروں کی تلاش شروع کر دی ہے۔

