جھنگ: پولیس کا پتنگ فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن، 3 گرفتار
ہزاروں کی تعداد میں پتنگیں اور پتنگ سازی کا دیگر سازو سامان برآمد
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جھنگ پولیس نے ضلع بھر میں پتنگ فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائی جاری رکھی ہے ۔ تھانہ سٹی پولیس نے ایک پتنگ ساز فیکٹری پر چھاپہ مار کر تین پتنگ فروش رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے ۔پولیس نے ہزاروں کی تعداد میں پتنگیں اور پتنگ سازی کا دیگر سازو سامان برآمد کیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سٹی میں مقدمات درج کر دیے گئے ہیں جبکہ مزید انوسٹی گیشن کا عمل جاری ہے ۔پولیس نے شہریوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ پتنگ فروشی قانوناً جرم ہے اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں۔ بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔