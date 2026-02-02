جھنگ چنیوٹ روڈ پر ایکسیویٹر کی ٹکر، میاں بیوی زخمی
جھنگ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)جھنگ چنیوٹ روڈ، چناب کالج کے قریب ایکسیویٹر مشین نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار 55 سالہ شہناز اور 70 سالہ غلام رسول شدید زخمی ہوگئے۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کنٹرول نے فوری طور پر ایمبولینس روانہ کی، اور ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں انہیں فوری علاج معالجہ فراہم کیا گیا۔ریسکیو ذرائع نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ سڑک پر احتیاط برتیں تاکہ ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔