شورکوٹ:ٹرک گھر میں جا گھسا، 80 سالہ شہری جاں بحق
شورکوٹ(نمائندہ دنیا)شورکوٹ کے نواحی علاقے نوانی بستی میں ایک تیز رفتار ٹرک بے قابو ہو کر ایک رہائشی گھر میں جا گھسا، جس کے نتیجے میں گھر میں سویا ہوا 80 سالہ محمد سلطان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔
ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے میں 45 سالہ سرفراز علی اور 35 سالہ محمد عثمان زخمی ہوئے ۔ حادثے کی وجہ سے گھر کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کا عملہ فوری طور پر موقع پر پہنچا اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ افسوسناک واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔