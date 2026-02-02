صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ:ٹرک گھر میں جا گھسا، 80 سالہ شہری جاں بحق

  • فیصل آباد
شورکوٹ:ٹرک گھر میں جا گھسا، 80 سالہ شہری جاں بحق

شورکوٹ(نمائندہ دنیا)شورکوٹ کے نواحی علاقے نوانی بستی میں ایک تیز رفتار ٹرک بے قابو ہو کر ایک رہائشی گھر میں جا گھسا، جس کے نتیجے میں گھر میں سویا ہوا 80 سالہ محمد سلطان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے میں 45 سالہ سرفراز علی اور 35 سالہ محمد عثمان زخمی ہوئے ۔ حادثے کی وجہ سے گھر کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کا عملہ فوری طور پر موقع پر پہنچا اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ افسوسناک واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ سمبڑیال روڈ ،8نمبر چونگی پر ٹریفک جام درد سر بن گیا

حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کے جال بچھا د ئیے :شازیہ فرید

پیر سعید احمد مجددی کے سالانہ عرس کی تقریبات کل سے شروع ہونگی

ساڑھے 7ارب روپے سے سیوریج کے میگا پراجیکٹ پر کام کا آغاز

بجلی سستی ہو نے صنعتی پیدوار کی لاگت کم ہو گی :شکیل اعظم

موٹرسائیکل سوار ڈاکوؤں نے سیلز مین سے رقم چھین لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر