جھنگ چنیوٹ روڈ پر موٹر سائیکل اور کار کے تصادم میں دو زخمی

  • فیصل آباد
جھنگ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)جھنگ چنیوٹ روڈ، چک نمبر 232 پر موٹر سائیکل اور کار کے کراسنگ کے دوران تصادم ہو گیا، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار 35 سالہ قاسم اور 25 سالہ آمنہ بی بی شدید زخمی ہوگئی۔

حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کنٹرول نے فوری طور پر ایمبولینس روانہ کی، اور ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں انہیں فوری علاج معالجہ فراہم کیا گیا۔ریسکیو ذرائع نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ سڑک پر احتیاط برتیں اور قوانین کی پابندی کریں تاکہ ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔

