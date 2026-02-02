ہونہار طالبہ بریرہ آصف کو ایک دن کیلئے علامتی ایم این اے مقرر کرنیکا اعلان
پینسرہ(نمائندہ دنیا)ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر نثار احمد جٹ نے اقبال پبلک ہائی سکول، دھاندرہ کی ہونہار طالبہ بریرہ آصف کو ایک دن کے لیے علامتی ممبر قومی اسمبلی (ایم این اے ) مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔
یہ اعلان انہوں نے گزشتہ روز ایک تقریب کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کیا۔تقریب میں خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر نثار احمد جٹ نے کہا کہ بریرہ آصف نے آل پاکستان اور آل پنجاب تقریری مقابلہ جات میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے اپنے اسکول اور ضلع کا نام روشن کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اس شاندار کارکردگی کو سراہنے کے لیے بریرہ آصف کو ایک دن کے لیے علامتی ایم این اے نامزد کیا جائے گا تاکہ ملک بھر میں ذہانت اور محنت کے فروغ کے لیے مثبت پیغام جائے ۔بریرہ آصف، اقبال پبلک ہائی سکول، چک نمبر 66 ج ب دھاندرہ کی طالبہ ہیں۔