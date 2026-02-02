صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندری:کلثوم نواز روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، مرمت کا مطالبہ

  • فیصل آباد
سمندری:کلثوم نواز روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، مرمت کا مطالبہ

سڑک کی خستہ حالت کے باعث لو گ سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں :شہری

سمندری (نمائندہ دنیا )سمندری میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی والدہ کلثوم نواز شریف کے نام سے منسوب سڑک مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ۔شہریوں نے بتایا کہ سڑک کی خستہ حالت کے باعث وہ اس سے گزرنے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ اس پر سفر کرنے سے وقت ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے ۔ مذکورہ سڑک جو پہلے منی بائی کے مقام سے جاتی تھی، اب کلثوم نواز کے نام سے منسوب کی گئی ہے ، تاہم اس کی حالت بہتر بنانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کلثوم نواز روڈ کی از سر نو مرمت اور کارپٹ روڈ کی تعمیر کی جائے۔

