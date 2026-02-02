سندیلیانوالی:کمسن بہن بھائی آتشزدگی کے باعث جھلس گئے
دو سالہ اسد اور ایک سالہ عطا زہرہ کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ِ حالت تشویشناک
سندیلیانوالی (سٹی رپورٹر )سندیلیانوالی کے نواحی گاؤں چک نمبر 760 گ ب میں ایک افسوسناک آتشزدگی کے واقعے میں کمسن بہن بھائی شدید جھلس گئے ۔ واقعے کے مطابق بچوں سے کھیلتے ہوئے گھر کے کمرے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں دو سالہ اسد اور ایک سالہ عطا زہرہ بری طرح جھلس گئے ۔اہلِ خانہ اور مقامی لوگوں نے فوری طور پر آگ پر قابو پایا اور زخمی بچوں کو قریبی طبی مرکز منتقل کیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق دونوں بچوں کے چہرے اور جسم کے حساس حصے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد بچوں کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث انہیں مزید علاج کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال ریفر کر دیا گیا ہے ، جہاں ماہر ڈاکٹروں کی زیر نگرانی علاج جاری ہے ۔