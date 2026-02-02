صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندیلیانوالی:کمسن بہن بھائی آتشزدگی کے باعث جھلس گئے

  • فیصل آباد
سندیلیانوالی:کمسن بہن بھائی آتشزدگی کے باعث جھلس گئے

دو سالہ اسد اور ایک سالہ عطا زہرہ کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ِ حالت تشویشناک

سندیلیانوالی (سٹی رپورٹر )سندیلیانوالی کے نواحی گاؤں چک نمبر 760 گ ب میں ایک افسوسناک آتشزدگی کے واقعے میں کمسن بہن بھائی شدید جھلس گئے ۔ واقعے کے مطابق بچوں سے کھیلتے ہوئے گھر کے کمرے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں دو سالہ اسد اور ایک سالہ عطا زہرہ بری طرح جھلس گئے ۔اہلِ خانہ اور مقامی لوگوں نے فوری طور پر آگ پر قابو پایا اور زخمی بچوں کو قریبی طبی مرکز منتقل کیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق دونوں بچوں کے چہرے اور جسم کے حساس حصے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد بچوں کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث انہیں مزید علاج کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال ریفر کر دیا گیا ہے ، جہاں ماہر ڈاکٹروں کی زیر نگرانی علاج جاری ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

نجی سکولوں کا مخصوص دکانوں سے کتب یونیفارم خریدنے کیلئے دبائو کارروائی ٹھپ ہوگئی

عبدالرحمن الیون نے کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا

91جنوبی گلبرگ ٹاؤن کے رہائشیوں کا سہولتیں نہ ملنے پر احتجاج

ضلع بھر میں گرجاگھروں کی سیکورٹی کے سخت انتظامات

ڈی سی خوشاب کا رات گئے بیوٹیفکیشن منصوبے کے کام کا معائنہ

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین بھاگٹانوالہ میں سائنسی نمائش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر