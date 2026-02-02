صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گڑھ مہاراجہ:احمدپورسیال میں جمیعت طلبا اسلام کا تحصیل دفتر کا افتتاح

  • فیصل آباد
گڑھ مہاراجہ:احمدپورسیال میں جمیعت طلبا اسلام کا تحصیل دفتر کا افتتاح

گڑھ مہاراجہ(نمائندہ دنیا)احمدپورسیال میں جمیعت طلبا اسلام کے تحصیل دفتر کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس موقع پر جمیعت علمائے اسلام کے صوبائی جنرل سیکریٹری مولانا نصیر احمد احرار بطور مہمان خصوصی موجود تھے اور انہوں نے افتتاحی تقریب میں دعا کروائی۔

تقریب میں ضلعی سرپرست جمیعت علمائے اسلام ضلع جھنگ ملک عبد الرزاق کھوکھر، تحصیل صدر ٹی آئی ملک عبد الرب معاویہ کھوکھر، ضلعی سرپرست جمیعت طلباء اسلام عبد الرحمن عزیز، جنرل سیکرٹری تحصیل جھنگ مولانا ناصر اللہ، ضلعی صدر جے ٹی آئی ڈاکٹر ذوالقرنین کھوکھر، تحصیل اٹھارہ ہزاری کے صدر حافظ محمد ابوبکر، مولانا عبد القدوس سرپرست تحصیل احمدپورسیال، صدر انجمن تاجران چودھری محمد اختر جاوید اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

نجی سکولوں کا مخصوص دکانوں سے کتب یونیفارم خریدنے کیلئے دبائو کارروائی ٹھپ ہوگئی

عبدالرحمن الیون نے کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا

91جنوبی گلبرگ ٹاؤن کے رہائشیوں کا سہولتیں نہ ملنے پر احتجاج

ضلع بھر میں گرجاگھروں کی سیکورٹی کے سخت انتظامات

ڈی سی خوشاب کا رات گئے بیوٹیفکیشن منصوبے کے کام کا معائنہ

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین بھاگٹانوالہ میں سائنسی نمائش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر