گڑھ مہاراجہ:احمدپورسیال میں جمیعت طلبا اسلام کا تحصیل دفتر کا افتتاح
گڑھ مہاراجہ(نمائندہ دنیا)احمدپورسیال میں جمیعت طلبا اسلام کے تحصیل دفتر کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس موقع پر جمیعت علمائے اسلام کے صوبائی جنرل سیکریٹری مولانا نصیر احمد احرار بطور مہمان خصوصی موجود تھے اور انہوں نے افتتاحی تقریب میں دعا کروائی۔
تقریب میں ضلعی سرپرست جمیعت علمائے اسلام ضلع جھنگ ملک عبد الرزاق کھوکھر، تحصیل صدر ٹی آئی ملک عبد الرب معاویہ کھوکھر، ضلعی سرپرست جمیعت طلباء اسلام عبد الرحمن عزیز، جنرل سیکرٹری تحصیل جھنگ مولانا ناصر اللہ، ضلعی صدر جے ٹی آئی ڈاکٹر ذوالقرنین کھوکھر، تحصیل اٹھارہ ہزاری کے صدر حافظ محمد ابوبکر، مولانا عبد القدوس سرپرست تحصیل احمدپورسیال، صدر انجمن تاجران چودھری محمد اختر جاوید اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔