دہشتگردوں کیخلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے :مولانا شبیر عثمانی

  • فیصل آباد
دہشتگرد گروہ دشمن قوتوں کے آلہ کار جو امن و استحکام کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں

چناب نگر (نامہ نگار )انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے نائب امیر و خدام ختم نبوت پاکستان کے سرپرست اعلی مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نے بلوچستان پر دہشتگردوں کے بزدلانہ اور سفاک حملے کی شدید مذمت کی۔مولانا شبیر عثمانی نے کہا کہ یہ حملہ انسانیت، امن اور ملکی خودمختاری کے خلاف کھلی جنگ ہے ، اور اس میں شہید ہونے والے جوانوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ دہشتگرد گروہ دشمن قوتوں کے آلہ کار ہیں جو پاکستان کے امن و استحکام کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، مگر قوم متحد ہے اور دشمن کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے ۔انہوں نے معصوم شہریوں اور سکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کو بلاجواز قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ دہشتگردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بلاامتیاز اور فیصلہ کن کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ کوئی دشمن اس قسم کی مذموم حرکت کی جرات نہ کر سکے ۔ 

