جمعیت علماء اسلام کا بلوچستان و خیبرپختونخوا میں دہشت گردی کی مذمت
جھنگ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)جمعیت علما اسلام کی مرکزی مجلس شوریٰ کے ممبر، شہباز احمد گجر ایڈووکیٹ نے مقامی دینی ادارے میں جماعتی عہدیداروں اور کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 12 مقامات پر دہشت گردانہ کارروائیوں کے نتیجے میں 10 مزدور اور 10 سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے، جو نہایت قابل تشویش اور قابل مذمت واقعہ ہے ۔انہوں نے کہا کہ بلوچستان اور خیبرپختونخوا میں روزانہ کی بنیاد پر دہشت گردی ایک ناسور بن چکی ہے اور ریاست پوری قوت کیساتھ دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنائے۔ شہباز احمد گجر نے مزید کہا کہ دہشت گرد اب انسانیت کے دائرے سے بھی باہر نکل چکے ہیں۔ شہباز احمد گجر نے واضح کیا کہ جمعیت علماء اسلام ملک میں ہر قسم کی دہشت گردی کی سختی سے مذمت کرتی ہے اور ہر حالات میں ریاست کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔