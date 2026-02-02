صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر:غربا و مستحقین میں ماہانہ راشنم وظائف تقسیم

  • فیصل آباد
چناب نگر:غربا و مستحقین میں ماہانہ راشنم وظائف تقسیم

شعبان المعظم فضیلت کا حامل رمضان المبارک کی تیاری کا پیغام لاتا ہے :رفیق نفیسی

چناب نگر (نامہ نگار )خانقاہ سید نفیس الحسینیہ المکیہ نصرت آباد چناب نگر میں انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان کی جانب سے غربا، نومسلمین اور مستحقین میں ماہانہ راشن اور بیواؤں میں نقد وظائف کی تقسیم کی تقریب منعقد ہوئی۔اس موقع پر شرکا سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان مولانا قاری محمد رفیق نفیسی نے کہا کہ ماہ شعبان المعظم بڑی فضیلت کا حامل ہے اور رمضان المبارک کی تیاری کا پیغام لاتا ہے، اس لیے عبادات اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی تیاری ابھی سے کرنی چاہیے۔
انہوں نے زور دیا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور زندگی قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنے سے عزت و آبرو اور کامیابی حاصل ہوتی ہے ۔ مولانا نفیسی نے کہا کہ ہدایت کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں، دنیا و آخرت کی کامیابی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے سے ہی حقیقی کامیابی ممکن ہے ۔انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے اور اپنی نافرمانیوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

قومی شاہراہوں پر رائٹ آف ویز آؤٹ سورس کرنیکا فیصلہ

امپورٹرز اپنے درآمدی شیڈول پیشگی شیئر کریں، وزیر بحری امور

شہریوں کے مسائل حل ،منصوبے جلد مکمل کئے جائیں،آئی جی

ڈی آئی جی کی کھلی کچہری،درخواستوں پر فوری احکامات جاری

کپاس کی اگیتی کاشت کا حتمی پلان پیش کیا جائے، سیکرٹری زراعت

ایکسپورٹرز کی طرز پرچھوٹے تاجروں کو ریلیف دیا جائے،اشرف بھٹی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر