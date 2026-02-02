چناب نگر:غربا و مستحقین میں ماہانہ راشنم وظائف تقسیم
شعبان المعظم فضیلت کا حامل رمضان المبارک کی تیاری کا پیغام لاتا ہے :رفیق نفیسی
چناب نگر (نامہ نگار )خانقاہ سید نفیس الحسینیہ المکیہ نصرت آباد چناب نگر میں انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان کی جانب سے غربا، نومسلمین اور مستحقین میں ماہانہ راشن اور بیواؤں میں نقد وظائف کی تقسیم کی تقریب منعقد ہوئی۔اس موقع پر شرکا سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان مولانا قاری محمد رفیق نفیسی نے کہا کہ ماہ شعبان المعظم بڑی فضیلت کا حامل ہے اور رمضان المبارک کی تیاری کا پیغام لاتا ہے، اس لیے عبادات اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی تیاری ابھی سے کرنی چاہیے۔
انہوں نے زور دیا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور زندگی قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنے سے عزت و آبرو اور کامیابی حاصل ہوتی ہے ۔ مولانا نفیسی نے کہا کہ ہدایت کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں، دنیا و آخرت کی کامیابی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے سے ہی حقیقی کامیابی ممکن ہے ۔انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے اور اپنی نافرمانیوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ۔