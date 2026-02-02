اٹھارہ ہزاری: سید شعیب الحسن پریس کلب کے صدر، تحسین حیات اعوان جنرل سیکرٹری منتخب
اٹھارہ ہزاری(نمائندہ دنیا)پریس کلب اٹھارہ ہزاری کا اہم اجلاس گزشتہ روز منعقد ہوا، جس میں سال 2026 اور 2027 کے لیے پریس کلب کے عہدیداران و ممبران کا انتخاب متفقہ طور پر کیا گیا۔
اجلاس میں منتخب عہدیداران نے اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں انجام دینے کے عزم کا اظہار کیا اور علاقائی ترقی و عوامی فلاح کے کاموں میں مؤثر کردار ادا کرنے کا وعدہ کیا۔منتخب عہدیداران میں سید شعیب الحسن کو صدر، سیدنثار احمد کو چیئرمین، سید نوید حسین ایڈووکیٹ کو لیگل ایڈوائزر، تحسین حیات اعوان کو جنرل سیکرٹری، حاجی محفوظ اللہ کو سرپرست اعلیٰ، برکت اللہ کو سینئر نائب صدر، محمد حسین دراج کو نائب صدر، محمد نواز سندھّو کو وائس چیئرمین، ڈاکٹر منیر حسین چدھڑ کو جوائنٹ سیکرٹری، ملک عمر فارق کو نائب صدر و انفارمیشن سیکرٹری، شیخ علی حسن کو سیکرٹری فنانس اور محمد جاوید کو آفس سیکرٹری منتخب کیا گیا۔