جھنگ: خود ساختہ مہنگائی کیخلاف انتظامیہ ناکام ہو گئی
چاول، دالیں، دودھ، دہی، سبزیاں، پھل، گوشت عوام کی قوتِ خرید سے باہر
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )جھنگ میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی غفلت اور نااہلی کے سبب دکاندار حضرات نے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا ہے ۔ شہر بھر میں چاول، دالیں، دودھ، دہی، سبزیاں، پھل، گوشت اور انڈے عوام کی قوتِ خرید سے باہر ہو گئے ہیں، جبکہ سبزی منڈی کے اطراف قائم ہول سیلر مافیاز شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔شہری سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے صرف دعوے کر رہی ہے ، لیکن عملی طور پر کوئی مثبت ا قدامات نظر نہیں آ رہے ۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس روزانہ لاکھوں روپے پٹرول اور ڈیزل کی مد میں خرچ کرنے کے باوجود قیمتیں قابو میں رکھنے میں ناکام ہیں۔
کچھ مجسٹریٹس تعلقات کی بنیاد پر بڑی دکانوں کا دورہ کرنے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ معمولی ریڑھی بان اور چھوٹے دکانداروں کو ہزاروں روپے جرمانے کے بعد ڈپٹی کمشنر جھنگ کو رپورٹ پیش کرنی پڑتی ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس صرف آفسرانِ بالا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں مصروف ہیں اور ضلعی انتظامیہ اپنی ہی جاری کردہ ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کروانے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے ۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی پر قابو پائے اور جاری کردہ ریٹ لسٹ پر عمل درآمد یقینی بنائے ۔ اگر یہ ممکن نہیں تو ایسی ریٹ لسٹ جاری نہ کی جائے تاکہ حکومت کا پٹرول اور ڈیزل کے لاکھوں روپے فضول خرچ نہ ہوں اور عوام کی زندگی مزید مشکل نہ بنے ۔