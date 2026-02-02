گڑھ مہاراجہ:کھلے مین ہول ، ٹوٹے گٹروں کیخلاف چیکنگ آپریشن
عوام ڈھکنوں کی کسی قسم کی چوری کی صورت میں فوری اطلاع کریں : انتظامیہ
گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر کے احکامات کے تحت اسسٹنٹ کمشنر احمدپور سیال طارق محمود گل کی نگرانی میں مہر محمد علی حسوآنہ فوکل پرسن نے میونسپل کمیٹی گڑھ مہاراجہ اور محمد وسیم پیرا فورس کے ہمراہ پرانی عیدگاہ محلہ نوازشنگر گڑھ موڑ کا دورہ کیا اور گلیوں میں کھلے مین ہول اور گٹروں کے ڈھکنوں کا معائنہ کیا۔
فوکل پرسن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر پورے گڑھ موڑ کی گلیوں اور بازاروں کی جانچ کی جا رہی ہے اور کہیں بھی مین ہول یا گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی صورت میں فوری کارروائی کرتے ہوئے نئے ڈھکن فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اہل محلہ سے بھی درخواست کی گئی کہ وہ اپنے گھروں اور گلیوں میں گٹروں کے ڈھکنوں کی حفاظت کریں اور کسی قسم کی چوری کی صورت میں فوری اطلاع مقامی انتظامیہ کو دیں۔میونسپل کمیٹی نے ہدایت کی کہ ڈھکن چوری کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے اور بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے تاکہ عوام کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے