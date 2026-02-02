سمندری:دیہاتی علاقوں میں صفائی کے ناقص انتظامات
سمندری (نمائندہ دنیا) اربن ایریا سے منسلک دیہاتوں میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات نے ستھرا پنجاب سمندری کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے۔
ان علاقوں میں کئی ہفتوں سے صفائی نہیں کی جاتی اور نالیاں گندگی سے بھری ہوئی ہیں۔نالیاں صاف نہ ہونے کی وجہ سے اہل علاقہ تعفن اور بدبو سے دوچار ہیں۔ بعض مقامات پر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نالیوں کی صفائی کرنے پر مجبور ہیں۔ کئی روز تک گھروں سے کوڑا نہ اٹھانے کی وجہ سے اہل خانہ بھی پریشان ہیں۔شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ سمندری میں صفائی ستھرائی کے نظام کو فوری اور مؤثر انداز میں بہتر بنایا جائے تاکہ عوام کو صاف ستھرا اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے ۔